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    Brush red BD 30/4 C, mediu, rosu, 280 mm 66701270 Karcher | Kärcher

    Perie rotundă cu peri roșii, montată pe suport negru circular, cu orificiu central.

    Perie roșie BD 30/4 C, mediu, rosu, 280 mm

    Cod produs: 6.670-127.0

    Perie disc standard, roșie pentru curățarea de întreținere regulată.
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