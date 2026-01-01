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    Perie valt, foarte moale, alb, 400 mm 47622500 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică albă cu peri fini, montată pe un suport negru, pe fundal alb.

    Perie stavilar cilindric alb (culoare ve, foarte moale, Alb, 400 mm

    Cod produs: 4.762-250.0

    moale negru, 400 mm
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