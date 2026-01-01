Perie valt, cu peri inegali, portocaliu, 400 mm 47622510 | Kärcher

Perie cilindrica (superioara-inferioara, medie-dura, portocalie) cu mecanism cu roata stelata rezistent la uzura si lungimi variate de peri, lungime de 400 mm. Pentru curatarea pardoselilor puternic structurate si a rosturilor profunde. Peri: poliamida, 0,6 mm grosime, 15-20 mm lungime.