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    Perie valt, cu peri inegali, portocaliu, 400 mm 47622510 | Kärcher

    Perie cilindrică portocalie cu peri din plastic, montată pe un suport negru.

    Perie stavilar cilindric portocaliu (cul, cu peri inegali, portocaliu, 400 mm

    Cod produs: 4.762-251.0

    inalt / jos rosu, 400 mm
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