Perie valt, dur, verde, 400 mm 47622520 Karcher | Kärcher

Perie cilindrica (verde, dura) cu mecanism cu roata stelata, rezistent la uzura, lungime de 400 mm. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare simpla. Adecvata numai pentru pardoseli non-sensibile. Peri: poliamida cu carbid de silicon, 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.