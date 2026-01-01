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    Perie valt, mediu, rosu, 300 mm 47620050 Karcher | Kärcher

    Perie cilindrică roșie cu peri de plastic, montată pe un suport negru.

    Perile cilindrica rosu complet BR 30/4 C, mediu, rosu, 300 mm

    Cod produs: 4.762-005.0

    Perie cilindrica, de duritate medie, rosie. Lungime: 300 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru utilizare normala. Peri: polipropilena, 0,2 mm grosime, 11,5 mm lungime.
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