Generator Karcher PGG 3/1 10422070 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Generator electric
Cod produs: 1.042-207.0
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
230
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
74
Performanță evaluată (kW)
2.8
Putere (kW)
3
Angrenaj
Benzina
Capacitate cilindru (cm³)
208
Putere motor (kW / hp)
4 / 5.4
Consumul de combustibil (l/h)
2.3
Capacitate rezervor (l)
15
Runtime cu 50% randament (h)
12
Runtime la 100% randament (h)
6.5
Greutate cu ambalaj (kg)
56.1
Greutate fără accesorii (kg)
51.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
645 x 622 x 549
Set de livrare
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
Domenii de utilizare