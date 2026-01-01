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    Generator Karcher PGG 3/1 10422070 | Kärcher

    Generator Kärcher profesional, cu cadru metalic și roți, panou de control cu butoane și prize, motor vizibil.

    Generator electric

    PGG 3/1

    Cod produs: 1.042-207.0

    • Funcție de pornire electrică convenabilă cu comutator cu cheie