Generator Karcher PGG 6/1 10422080 | Kärcher

Echipat cu un motor puternic și fiabil, în 4 timpi, pe benzină (EU STAGE V), generatorul nostru PGG 6/1 cu o putere de 5 kW garantează o sursă de alimentare independentă pe șantierele de construcții, în agricultură sau pentru alte aplicatii. Rezervorul mare de 25 de litri permite o autonomie de până la 10 ore (la puterea maximă autonomia este de până la 6,5 ore), în timp ce un cadru solid din oțel, roți rezistente și un mâner pliabil asigură mobilitatea maximă, de asemenea, în condiții dificile. Datorită celor 2 prize cu împământare și 1 priză monofazată CEE, 16A (albastră) cu regulator de tensiune automată (AVR), aparatul dispune de opțiuni de conectare adecvate pentru operarea diferitelor instrumente și echipamente. Tehnologia sofisticată de siguranță la suprasarcină și senzorul lipsă ulei protejează generatorul de curent împotriva deteriorării în timpul utilizării.

Ușurință extraordinară de utilizare Rotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata Funcție de pornire electro pentru pornirea comodă și rapidă a motorului pe benzină. Fiabilitate și siguranță finală Cu regulator automat de tensiune (AVR), care furnizează o tensiune în mare parte constantă. Foarte puternic Generatorul de curent de 230 V asigură o putere continuă de 5,5 kW. Motor puternic pe benzină pentru aplicații min. 6,5 ore pe umplerea rezervorului. Funcționarea curățitorilor de înaltă presiune Kärcher Pentru utilizarea curățitorilor de înaltă presiune în zone fără alimentare externă. Potrivit pentru produse de curățare selectate, monofazate, de înaltă presiune.