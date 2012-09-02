Generator Karcher PGG 8/3 10422090 | Kärcher

Fie pentru aplicaţii comerciale sau municipale: o sursă de alimentare nu este de multe ori garantată pe teren. Această problemă este rezolvată rapid cu generatorul de curent PGG 8/3, alimentat cu benzină. Datorită roților rezistente la perforare și a unui mâner pliabil, este ușor de transportat și de manevrat la fața locului. Rezervorul de 25 de litri asigură o autonomie de până la 7 ore (la putere maximă autonomia este de până la 5,5 ore), motorul fiabil in 4 timpi pe benzină (EU STAGE V) asigură o putere constantă de 7 kW. Cu 2 prize cu împământare (curent monofazat) și o priză de 400 V (curent trifazat), acesta oferă opțiuni ample de conectare pentru echipamentele dumneavoastră. Regulatorul automat de tensiune (AVR) face posibilă și funcționarea dispozitivelor electronice sensibile. Alte detalii utile ale generatoarelor ar fi protecția la suprasarcină și senzorul lipsă ulei, precum și un cadru robust din oțel care protejează utilizatorii și mașina împotriva oricăror riscuri sau daune.

Ușurință extraordinară de utilizare Mobilitate ridicată datorită mânerului pliabil și roților rezistente la perforare. Funcție de pornire electro pentru pornirea comodă și rapidă a motorului pe benzină. Fiabilitate și siguranță finală Cu protecție la suprasarcină și lipsă de ulei, precum și cadru tubular din oțel pentru siguranță maximă. Cu regulator automat de tensiune (AVR) pentru funcționarea dispozitivelor electronice sensibile. Fiabil și puternic Generator sincron cu o tensiune nominală de 400 V la o putere continuă de 7 kW sau cu o tensiune nominală de 230 V la o putere continuă de 2 kW. Motor puternic pe benzină pentru aplicații min. 5,5 ore pe umplerea rezervorului. Funcționarea curățitorilor de înaltă presiune Kärcher Permite utilizarea aparatelor de curățat cu înaltă presiune în zone fără alimentare externă. Potrivit pentru anumite aparate de curățat cu înaltă presiune trifazate.