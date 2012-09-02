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    Generator Karcher PGG 8/3 10422090 | Kärcher

    Generator electric Kärcher cu cadru metalic, panou de control frontal și roți pentru transport.

    Generator electric

    PGG 8/3

    Cod produs: 1.042-209.0

    • Funcție de pornire electrică convenabilă cu comutator cu cheie, curent trifazat (400 V)