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    Stut gaze nocive 46560800 Karcher | Kärcher

    Conductă metalică cilindrică, argintie, cu îmbinări vizibile și finisaj lucios.

    Piesă de cuplare, oval-rotund, HDS 891 ST

    Cod produs: 4.656-080.0

    Adaptor de gaz de ardere cu amortizor de curent de aer pentru conectarea tevii de gaz de ardere (adaptor pentru arzatoarele HDS pentru racordul la un sistem de stivuire).
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