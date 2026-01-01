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    Pistol High-End HP Food 41180150 Karcher | Kärcher

    Pistol de curățare Kärcher Professional, gri cu detalii galbene, conector metalic.

    Pistol cu actionare manuala numai pentru inlocuire

    Cod produs: 4.118-015.0

    Perfect pentru industria alimentară: pistolul de înaltă presiune EASY!Force cu supape realizate integral din materiale ceramice permite operatorului să lucreze fără să simtă oboseala datorită reducerii la zero a forței de menținere aplicată de operator.
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