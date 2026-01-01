Pistol High-End HP Food 41180150 Karcher | Kärcher

Folosind forța de recul a jetului de înaltă presiune, pistolul de înaltă presiune EASY!Force, omologat pentru utilizare în industria alimentară, reduce la zero forța de menținere aplicată de operator. Bila și scaunul supapei, realizate din materiale ceramice solide, sunt rezistente la orice particulă străină întâlnită. Supapa realizată în întregime din material ceramic asigură o durată de viață de 5 ori mai mare în comparație cu alte pistoale de înaltă presiune.