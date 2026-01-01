Pistol High-End HP Food 47758250 Karcher | Kärcher

Cod produs : 4.775-825.0

Pistol de pulverizare de înaltă calitate cu debit optimizat. Pierderi mici de presiune, chiar și la debite de apă de până la 2500 l/h. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materialele sigure pentru alimente și rezistente la apă sărată oferă cele mai bune condiții prealabile pentru utilizarea în industria alimentară și pentru uz comercial. Racord pentru furtunurile HD M 22 x 1,5.