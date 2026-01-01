Pistol High-End HP Food 47758250 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.775-825.0Pistol de pulverizare de înaltă calitate cu debit optimizat. Pierderi mici de presiune, chiar și la debite de apă de până la 2500 l/h. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materialele sigure pentru alimente și rezistente la apă sărată oferă cele mai bune condiții prealabile pentru utilizarea în industria alimentară și pentru uz comercial. Racord pentru furtunurile HD M 22 x 1,5.
Temperatură (°C)
max. 155
Presiunea maximă (bar)
300
Filet de racordare
M22 x 1,5
Culoarea
antracit
Greutate cu ambalaj (kg)
1
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.