Pistol cu jet - Advanced 47757850 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.775-785.0Pistol de sablare ergonomic si usor, cu dispozitiv de sigurata impotriva utilizarii accidentale. Datorita designului sau compact, pistolul de sablare este foarte usor si practic. Pistolul avansat de sablare are o telecomanda integrata pentru ajustarea presiunii de sablare si a orificiului de gheata uscata direct pe pistolul de sablare. in plus, exista un buton pentru a selecta intre "aer si gheata" sau "numai aer".
Greutate (kg)
0.6
Greutate cu ambalaj (kg)
0.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
195 x 115 x 150
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.