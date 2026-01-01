Pistol cu jet - Advanced 47757850 Karcher | Kärcher

Cod produs : 4.775-785.0

Pistol de sablare ergonomic si usor, cu dispozitiv de sigurata impotriva utilizarii accidentale. Datorita designului sau compact, pistolul de sablare este foarte usor si practic. Pistolul avansat de sablare are o telecomanda integrata pentru ajustarea presiunii de sablare si a orificiului de gheata uscata direct pe pistolul de sablare. in plus, exista un buton pentru a selecta intre "aer si gheata" sau "numai aer".