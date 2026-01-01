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    Pistol cu jet - clasic 47757940 Karcher | Kärcher

    Pistol de presiune Kärcher, negru cu detalii galbene, cablu de conectare și racord metalic.

    Pistol cu jet - clasic

    Cod produs: 4.775-794.0

    Pistol de sablare ergonomic si usor, cu dispozitiv de siguranta impotriva utilizarii accidentale. Datorita designului sau compact, pistolul de sablare este foarte usor si practic.
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