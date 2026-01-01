Pistol cu jet - clasic 47757940 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.775-794.0Pistol de sablare ergonomic si usor, cu dispozitiv de siguranta impotriva utilizarii accidentale. Datorita designului sau compact, pistolul de sablare este foarte usor si practic.
Greutate (kg)
0.5
Greutate cu ambalaj (kg)
0.7
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
410 x 170 x 90
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.