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    Pistol cu jet | Kärcher

    Set curățare Kärcher cu pistol, furtun transparent, furtun negru, accesorii și cutie metalică.

    Pistol cu jet

    Cod produs: 2.869-067.0

    Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.
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