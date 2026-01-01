Pistolul de înaltă presiune EASY!Force - Zero efort. Putere maximă.

Descoperă o nouă dimensiune a ergonomiei în curățarea cu înaltă presiune: cu noul pistol de înaltă presiune EASY!Force HD, nu mai este necesară nicio forță de menținere, iar curățarea devine mult mai ușoară și mai puțin solicitantă.



Totul ține de ergonomie

Lucrul cu aparate de curățat cu înaltă presiune este solicitant din punct de vedere fizic, de aceea ergonomia este esențială. Menținerea constantă a trăgaciului la pistoalele convenționale duce rapid la oboseală, dureri ale mâinilor și o postură de lucru incomodă. Curățarea pe suprafețe mari devine dificilă fără pauze frecvente sau chiar schimbarea operatorilor. Tehnologia EASY!Force schimbă definitiv acest lucru: nu mai este nevoie de forță de menținere. Curățarea cu înaltă presiune nu a fost niciodată mai ușoară.

Supapă complet ceramică pentru o durată de viață mai lungă

Defecțiunile pistoalelor de înaltă presiune sunt adesea cauzate de valvele deteriorate de particule. EASY!Force elimină această problemă: supapa este realizată dintr-o bilă ceramică cu scaun de etanșare ceramic, rezistent la particule și impurități. Rezultatul: o durată de viață de până la 5 ori mai mare comparativ cu pistoalele cu supapă convențională.

Intuitiv și sigur în utilizare

Siguranța trăgaciului pistolului EASY!Force previne acționarea accidentală și asigură un nivel maxim de siguranță în timpul utilizării, fără a compromite ușurința în exploatare. Este suficientă o singură apăsare pentru a porni jetul de înaltă presiune – simplu și intuitiv. Pistolul rămâne activ cât timp trăgaciul este apăsat și se oprește imediat atunci când acesta este eliberat.