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    Pistolul de înaltă presiune EASY!Force - Zero efort. Putere maximă.

    Ai puterea în mâinile tale. Un singur lucru stă între tine și sarcina de curățare: pistolul de înaltă presiune EASY!Force HD. Acesta îți permite să lucrezi cu presiune ridicată fără efort. Conceptul revoluționar de operare al pistolului EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de apă sub presiune și reduce forța necesară pentru acționarea trăgaciului la zero. Proiectat pentru utilizare mai ușoară, ergonomică și fără solicitare, pistolul EASY!Force oferă un confort de lucru remarcabil, chiar și în aplicații de lungă durată.

    Pistolul de înaltă presiune EASY!Force

    EASY!Force – Controlul presiunii nu a fost niciodată mai simplu

    Descoperă o nouă dimensiune a ergonomiei în curățarea cu înaltă presiune: cu noul pistol de înaltă presiune EASY!Force HD, nu mai este necesară nicio forță de menținere, iar curățarea devine mult mai ușoară și mai puțin solicitantă.

    Totul ține de ergonomie

    Lucrul cu aparate de curățat cu înaltă presiune este solicitant din punct de vedere fizic, de aceea ergonomia este esențială. Menținerea constantă a trăgaciului la pistoalele convenționale duce rapid la oboseală, dureri ale mâinilor și o postură de lucru incomodă. Curățarea pe suprafețe mari devine dificilă fără pauze frecvente sau chiar schimbarea operatorilor. Tehnologia EASY!Force schimbă definitiv acest lucru: nu mai este nevoie de forță de menținere. Curățarea cu înaltă presiune nu a fost niciodată mai ușoară.

    Supapă complet ceramică pentru o durată de viață mai lungă

    Defecțiunile pistoalelor de înaltă presiune sunt adesea cauzate de valvele deteriorate de particule. EASY!Force elimină această problemă: supapa este realizată dintr-o bilă ceramică cu scaun de etanșare ceramic, rezistent la particule și impurități. Rezultatul: o durată de viață de până la 5 ori mai mare comparativ cu pistoalele cu supapă convențională.

    Intuitiv și sigur în utilizare

    Siguranța trăgaciului pistolului EASY!Force previne acționarea accidentală și asigură un nivel maxim de siguranță în timpul utilizării, fără a compromite ușurința în exploatare. Este suficientă o singură apăsare pentru a porni jetul de înaltă presiune – simplu și intuitiv. Pistolul rămâne activ cât timp trăgaciul este apăsat și se oprește imediat atunci când acesta este eliberat.

    Pistolul de înaltă presiune EASY!Force
    Curățare ergonomică cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force
    Componente pistol de înaltă presiune EASY!Force
    Pistol de înaltă presiune EASY!Force
    Curățare fără efort cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force

    Confort în orice situație

    Ne ocupăm de ergonomie pentru ca tu să lucrezi confortabil în orice situație. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force HD oferă o ergonomie optimă, asigurând utilizare ușoară în orice poziție de lucru. În anumite situații, în special la lucrul deasupra capului sau la unghiuri diferite de lucru, poate fi utilizat un mâner suplimentar pentru un plus de control și confort.


    Control deplin asupra sarcinilor tale

    Un mâner opțional pentru lancea de pulverizare din noua generație EASY!Lock facilitează munca, permițând adaptarea posturii în funcție de sarcina de curățare. Schimbarea regulată a poziției de lucru reduce solicitarea fizică și permite lucrul mai îndelungat și mai relaxat.

    Mânerul suplimentar poate fi fixat direct pe lancea de pulverizare și este reglabil în funcție de înălțimea operatorului și unghiul optim de lucru. Reglajul este rapid și comod, prin intermediul unui șurub de ajustare. Designul ergonomic oferă două zone suplimentare de prindere, atât pentru utilizatorii dreptaci, cât și pentru cei stângaci. Datorită lancei rotative la 360°, mânerul suplimentar poate fi rotit ușor în timpul lucrului, pentru o flexibilitate maximă.

    EASY!Lock – Conectare rapidă și simplă

    Cu sistemul nostru patentat de cuplare rapidă EASY!Lock, conectarea accesoriilor este extrem de rapidă și ușoară – de până la 5 ori mai rapidă decât conexiunile clasice cu filet. În același timp, EASY!Lock rămâne la fel de durabil și robust. Sau chiar mai mult.

    Pregătire mai rapidă

    Până acum, pregătirea unui aparat de spălat cu înaltă presiune presupunea mult timp pierdut pentru conectarea și deconectarea diferitelor componente, inclusiv la schimbarea accesoriilor. EASY!Lock schimbă complet acest lucru. Sistemul combină avantajele unei cuplări rapide cu cele ale unei conexiuni filetate, oferind o economie de timp de până la 80%. Mai mult timp pentru munca propriu-zisă – sau pentru alte lucruri importante.

    Unic, rapid, sigur și robust

    Nu există nimic mai sigur, mai fiabil și mai durabil decât o conexiune filetată. Și nimic mai rapid decât o cuplare rapidă. EASY!Lock le îmbină pe ambele: este la fel de rezistent ca o conexiune filetată clasică și la fel de flexibil ca un sistem de cuplare rapidă. Blocarea filetului se face printr-un con, iar o simplă rotație de 360° este suficientă pentru a conecta toate accesoriile – de la aparatul de spălat cu înaltă presiune până la duze – printr-un filet multiplu cu ghidaj de inserție. Rapid și sigur, de fiecare dată.

    Progresul poate fi atât de simplu

    Sistemul EASY!Lock impresionează și prin greutatea sa redusă, fiind comparabil cu conexiunile filetate convenționale. O îmbunătățire aparent mică, dar cu impact major, este poziționarea garniturii duzei pe lancea de pulverizare: aceasta este amplasată radial, direct în fața filetului de fixare, ceea ce îi conferă o durabilitate sporită și o fixare sigură.

    Conectare rapidă și simplă Easy!Lock
    Sistem EASY!Lock

    Totul este simplu

    Sistemul EASY!Lock nu marchează sfârșitul utilizării accesoriilor existente, ci începutul unei curățări mai eficiente. Adaptoarele special dezvoltate permit utilizarea tuturor aparatelor și accesoriilor cu filet metric (M22 × 1,5) împreună cu accesoriile echipate cu conexiune EASY!Lock. Pentru a face alegerea adaptorului potrivit cât mai simplă, fiecare conexiune este clar identificată. Fiecare adaptor este prevăzut cu un manșon din plastic în două culori și cu un număr reliefat. Conexiunea de culoare gri antracit indică noul sistem EASY!Lock, iar conexiunea neagră este destinată filetelor metrice convenționale.

    • Număr reliefat: fiecare adaptor are un cod unic, ușor de recunoscut
    • Filet M22 × 1,5: filet metric pentru accesorii fără EASY!Lock
    • Conexiune EASY!Lock: filet trapezoidal cvadruplu cu blocare conică
    • Gri antracit = EASY!Lock: cod de culoare pentru conexiunea EASY!Lock
    • Negru = filet M22 × 1,5: cod de culoare pentru conexiunea filetată convențională

    Broșură EASY!Force HD

    Broșură EasyForce
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