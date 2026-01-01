Pistol cu jet, Adv 47758370 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.775-837.0Pistol cu jet, cu design ergonomic. Design-ul compact al acestui pistol îl face deosebit de ușor și de manevrabil. Include o funcție de siguranță pentru prevenirea declanșării accidentale. Pistolul Avansat cu jet este prevăzut cu telecomandă încorporată. Debitul de gheaţă şi presiunea jetului pot fi reglate direct de pe pistol. De asemenea, include un comutator pentru a selecta între “Doar aer” sau “Aer şi gheaţă”.
Greutate (kg)
0.6
Greutate cu ambalaj (kg)
0.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
250 x 200 x 60
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.