Pistol cu jet, Adv 47758370 Karcher | Kärcher

Cod produs : 4.775-837.0

Pistol cu jet, cu design ergonomic. Design-ul compact al acestui pistol îl face deosebit de ușor și de manevrabil. Include o funcție de siguranță pentru prevenirea declanșării accidentale. Pistolul Avansat cu jet este prevăzut cu telecomandă încorporată. Debitul de gheaţă şi presiunea jetului pot fi reglate direct de pe pistol. De asemenea, include un comutator pentru a selecta între “Doar aer” sau “Aer şi gheaţă”.