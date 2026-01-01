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    Pistol Easy Press HD cu Softgrip, M22 x 1,5 47754660 Karcher | Kärcher

    Pistol de presiune Kärcher, negru cu galben, cu conector metalic.

    Pistol Easy Press HD cu Softgrip, M22 x 1,5

    Cod produs: 4.775-466.0

    Pistol de inalta presiune cu apasare usoara, cu adaptor integrat pentru conectarea la furtunuri de inalta presiune M 22 x 1,5.
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