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    Pistol Easy Press HD cu Softgrip 47754630 Karcher | Kärcher

    Pistol de curățare Kärcher, negru cu galben, pe fundal alb.

    Pistol Easy Press HD cu Softgrip

    Cod produs: 4.775-463.0

    Pistol de inalta presiune cu apasare usoara si apucare usoara. Pentru furtunuri cu inalta presiune DN 6 si DN 8 cu diametrul axului de 11 mm.
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