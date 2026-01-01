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    Pistol Easy Press prelungit 41180050 Karcher | Kärcher

    Pistol de curățare Kärcher Professional, gri cu detalii galbene, conector metalic.

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    GDA18 VE WINNER 4C
    German Innovation Award 2018

    Pistol Easy Press Low End

    Cod produs: 4.118-005.0

    Pistol de inalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu inalta presiune cu conector rotativ.
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