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    Pistol Easy Press prelungit 47755290 Karcher | Kärcher

    Pistol de presiune Kärcher, negru cu detalii galbene, cu racord metalic la capăt.

    Pistol Easy Press Low End

    Cod produs: 4.775-529.0

    Pistol de inalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu inalta presiune cu conector rotativ.
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