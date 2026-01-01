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    Pistol M22 155°C with package | Kärcher

    Pistol de curățare Kärcher Professional, negru cu mâner galben, conectori metalici pentru furtun.

    Pistol M22 155°C with package

    Cod produs: 4.760-843.0

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