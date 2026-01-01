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    Pistol manual 47757840 Karcher | Kärcher

    Pistol de presiune Kärcher gri, cu racord metalic și buton galben pe mâner.

    Pistol manual

    Cod produs: 4.775-784.0

    Pistol de presiune Easy Press, gri.
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