Pistol profesional High End | Kärcher

Pistol inovator robust si durabil realizat din materiale rezistente la apa de mare si la alimente. Ideal pentru utilizare profesionala, ex. in industria alimentara. Cu debit optimizat pentru pierderea presiunii reduse la rate de debit ale apei de pana la 2500 l/h. Conector pentru furtunurile de inalta presiune M 22 x 1,5.