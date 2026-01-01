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    Pistol profesional High End | Kärcher

    Pistol de pulverizare Kärcher gri cu mâner galben și conector metalic.

    Pistol profesional High End

    Cod produs: 4.118-011.0

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