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    Pistol profesional High End 47758230 Karcher | Kärcher

    Pistol de pulverizare Kärcher gri cu mâner galben și conector metalic.

    Pistol profesional High End

    Cod produs: 4.775-823.0

    Pistoale de pulverizare de înaltă calitate cu debit optimizat. Pierderi mici de presiune, inclusiv la volume de apă de până la 2500 l/h. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materialele sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată oferă cele mai bune condiții de utilizare în sectorul alimentar și industrial. Racord pentru furtunurile HP M 22 x 1,5.
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