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    Flansa pentru pad, 479 mm 47625340 Karcher | Kärcher

    Disc de șlefuire circular negru cu perforații și centru metalic, utilizat pentru echipamente de curățare Kärcher.

    Placa actionare pad, complet 51, 479 mm

    Cod produs: 4.762-534.0

    Pentru curățarea cu paduri. Cu cuplaj pentru înlocuire rapidă și Centerlock.
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