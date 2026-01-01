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    Flansa pentru pad, 508 mm 86000410 Karcher | Kärcher

    Disc negru cu suport central alb, texturat, pe fundal alb.

    Port pad, 20" SD U19983, 508 mm

    Cod produs: 8.600-041.0

    Pentru curățarea cu paduri. Cu cuplaj pentru înlocuire rapidă, placă port pad cu scai și Centerlock.
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