☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Duza de putere cu unghi de pulverizare 25° 21130280 Karcher | Kärcher

    Duza metalică Kärcher, cilindrică, cu inscripția mărcii pe lateral, pe fundal alb.

    Power Duză TR for replacement 25070 , 070

    Cod produs: 2.113-028.0

    Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente.
    Solicită o ofertă