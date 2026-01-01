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    Protecție stropire pentru periile rolă | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru curățarea jgheaburilor, transparent, cu design curbat și elemente negre.

    Protecție stropire pentru periile rolă

    Cod produs: 4.762-621.0

    Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.
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