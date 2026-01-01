Protecție stropire pentru periile rolă | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.762-621.0Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.
Temperatura de admisie (°C)
40
Greutate cu ambalaj (kg)
0.9
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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