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    Protection part TR only for replacement 41120110 Karcher | Kärcher

    Racord de conectare gri, cilindric, cu interior metalic, utilizat pentru echipamente Kärcher.

    Protection part TR only for replacement

    Cod produs: 4.112-011.0

    Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere
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