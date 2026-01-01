Dispozitiv pentru dezinfectare PS 4/7 Bp Mister *EU | Kärcher

Dispozitivul nostru pentru dezinfecție alimentat cu baterii PS 4/7 Bp Mister este un sistem de pulverizare, care a fost special dezvoltat de Kärcher pentru a fi utilizat cu dezinfectantul RM 735 în zone sensibile la igienă, cum ar fi în sectorul medical. În plus, dispozitivul de dezinfecție poate fi utilizat și în multe alte locuri, cum ar fi în laboratoare și facilități de cercetare din industria farmaceutică, tehnologică medicală sau biotehnologică, pentru a elimina toate tipurile patogeni fără compromisuri. PS 4/7 Bp Mister asigură distribuția foarte precisă și uniformă a dezinfectantului în colțuri și crăpături greu accesibile sau care pot fi dezinfectate doar în mod adecvat folosind metodele tradiționale de ștergere. Germenii, bacteriile, mucegaiul sau virușii, inclusiv SARS-CoV-2, sunt eliminați în mod fiabil și temeinic, fără a fi nevoie de refacere manuală.

Dezinfectare rapidă (5 minute) cu 2% RM 735 Previne și reduce transmiterea infecțiilor (inclusiv COVID 19). Îmbunătățește protecția sănătății la locul de muncă Sistem puternic de pulverizare Distribuție mai eficientă și eficacitate mai mare decât metodele de ștergere prin pulverizare. Perfect pentru zonele și suprafețele care sunt re-contaminate în mod constant. Ideal pentru zone greu accesibile, precum și pe suprafețe complexe. Zgomot foarte mic de funcționare Foarte silențios, cu un nivel al zgomotului de numai 45 dB (A). Potrivit pentru zonele sensibile la zgomot, poate fi folosit și noaptea. Design ergonomic pentru transport simplu Portabil - și în timpul funcționării. Permite dezinfectarea eficientă și eficientă a suprafețelor mari. Muncă foarte productivă, fără oboseală. Operare simplă Ajută la evitarea posibilelor erori ale operatorului. Reduce eforturile și costurile de instruire. Dispozitiv de încărcare la bord Poate fi încărcat la orice priză. Flexibilitate și independență ridicate. Baterie puternică inclusă în livrare Nu este necesară pomparea continuă. Durată lungă de viață a bateriei - este posibilă până la 8 ore de pulverizare continuă. Nivel redus al zgomotului - pompa funcționează numai după cum este necesar.