Dispozitiv pentru dezinfectare PS 4/7 Bp Mister *EU | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Dispozitiv pentru dezinfectare
Cod produs: 1.007-085.0Dispozitiv de dezinfectare PS 4/7 Bp Mister pentru distribuirea precisă și uniformă a dezinfectanților pe suprafețe.
Presiune (psi)
100
Rată de pulverizare (l/min)
0.2
Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
3.8
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
45
Timpul de lucru al acumulatorului (h)
8
Durata de încărcare al acumulatorului (h)
5
Baterie (V / Ah)
12 / 7
Tipul bateriei
fara intretinere
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
110 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Culoarea
antracit
Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
13.6
Greutate fără accesorii (kg)
13.1
Greutate cu ambalaj (kg)
14.9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
510 x 470 x 940
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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Informații produs
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