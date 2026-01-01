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    Dispozitiv pentru dezinfectare PS 4/7 Bp Mister *EU | Kärcher

    Curățător cu aburi Kärcher, model gri, cu roți și mâner negru, pe fundal alb.

    Dispozitiv pentru dezinfectare

    PS 4/7 Bp Mister *EU

    Cod produs: 1.007-085.0

    Dispozitiv de dezinfectare PS 4/7 Bp Mister pentru distribuirea precisă și uniformă a dezinfectanților pe suprafețe.
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