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    Pulverizator agent de curățare | Kärcher

    Pulverizator portabil Kärcher RM, alb, cu mâner negru și furtun lung atașat.

    Pulverizator agent de curățare

    Cod produs: 6.394-255.0

    Ușor și simplu de utilizat pulverizatorul pentru agenți de curățare cu recipient de plastic este robust și are curea de transport confortabila.
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