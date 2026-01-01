Pulverizator agent de curățare | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.394-255.0Ușor și simplu de utilizat pulverizatorul pentru agenți de curățare cu recipient de plastic este robust și are curea de transport confortabila.
Greutate fără accesorii (kg)
1.8
Greutate cu ambalaj (kg)
2.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
520 x 200 x 200
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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