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    Punga filtru 5buc. Kae. 69042110 Karcher | Kärcher

    Sac de praf alb cu conector negru, în formă de floare, pentru aspirator Kärcher, aranjat în teanc.

    Punga filtru 5buc. Kae.

    Cod produs: 6.904-211.0

    Sac de filtru special/umed rezistent la rupere, pentru clasa de praf L, adecvat pentru indepartare uscata si umeda. Adecvat pentru NT 561, NT 611 si NT 611 K.
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