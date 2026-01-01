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    Punga filtru hartie neutru 200 buc. 69043180 Karcher | Kärcher

    Sac de hârtie Kärcher pentru aspirator, model 6.904-058, 2 straturi, set de 200 bucăți.

    Punga filtru hartie neutru 200 buc., 200 Bucată, T 12/1

    Cod produs: 6.904-318.0

    Clasa de praf M
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