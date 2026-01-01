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    Pungi de hartie pentru filtru 10 buc. 69043120 Karcher | Kärcher

    Sac de hârtie pentru aspirator, stivuit în mai multe straturi, cu inscripția "Top Oben" vizibilă pe fiecare sac.

    Pungi de hartie pentru filtru 10 buc., 10 Bucată, T 12/1

    Cod produs: 6.904-312.0

    10 saci filtranti de hartie pentru clasa de praf M. Adecvati pentru toate modelele T 12/1.
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