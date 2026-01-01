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    Pungi de hartie pentru filtru 10 buc. K 69043330 Karcher | Kärcher

    Două grămezi de saci de hârtie pentru aspirator, fiecare având câte cinci saci, pe fundal alb.

    Pungi de hartie pentru filtru 10 buc. K, 10 Bucată, T 7/1, T 9/1, T 10/1

    Cod produs: 6.904-333.0

    10 saci cu filtru de hartie (BIA-C clasa de praf M), adecvati pentru toate aspiratoarele industriale uscate (ex. T 7/1 si T10/1).
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