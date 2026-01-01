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    Saci filtranti Vlies 10 Stck Kärcher 69043350 Karcher | Kärcher

    Sac de aspirator Kärcher din material alb, cu etichetă din carton și orificiu circular. Două seturi stivuite.

    Pungi pentru filtru din material textil, 10 Bucată, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

    Cod produs: 6.904-335.0

    Saci cu filtru din lana, rezistenti la rupere, pliati in 3, clasa de praf M. Standard pentru T 7/1. Continut: x 10.