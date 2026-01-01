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    Saci filtranti Vlies 69043050 Karcher | Kärcher

    Sac de praf alb cu instrucțiuni ilustrate, având un suport de carton maro pentru aspirator.

    Pungi pentru filtru din material textil, 10 Bucată, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

    Cod produs: 6.904-305.0

    Saci cu filtru din lana, rezistenti la rupere, pliati in 3, clasa de praf M, standard pentru CV 30/1 si CV 38/1. Continut: x 10.
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