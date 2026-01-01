Punga filtru membrana 69043150 Karcher | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.904-315.0Saci cu filtru din lana, pliati in 3, extrem de rezistenti la rupere, clasa de praf M. Sacii cu filtru din lana au de 2 pana la 3 ori capacitatea sacilor conventionali cu filtru din hartie. Standard pentru T 10/1 si T 12/1.
Cantitate (Bucată)
10
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
0.6
Greutate cu ambalaj (kg)
0.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
365 x 240 x 85
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.