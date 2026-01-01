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    Punga filtru membrana 69043150 Karcher | Kärcher

    Sac de aspirator Kärcher din material alb, cu etichetă din carton și orificiu circular. Două seturi stivuite.

    Pungi pentru filtru din material textil, 10 Bucată, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

    Cod produs: 6.904-315.0

    Saci cu filtru din lana, pliati in 3, extrem de rezistenti la rupere, clasa de praf M. Sacii cu filtru din lana au de 2 pana la 3 ori capacitatea sacilor conventionali cu filtru din hartie. Standard pentru T 10/1 si T 12/1.
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