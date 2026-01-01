☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Punga filtru membrana 69043210 Karcher | Kärcher

    Sac de aspirator Kärcher din material alb, cu etichetă din carton și orificiu circular. Două seturi stivuite.

    Pungi pentru filtru din material textil, 200 Bucată, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

    Cod produs: 6.904-321.0

    Sac cu filtru din lana, pliat in 3, rezistent la rupere, clasa de praf M, unitate consumator la scara larga.
    Solicită o ofertă