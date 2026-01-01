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    Saci filtranti Vlies 69043090 Karcher | Kärcher

    Sac de aspirator Kärcher cu instrucțiuni de montare ilustrate pe suprafața albă.

    Pungi pentru filtru din material textil, 300 Bucată, CV 30, CV 38, CV 48

    Cod produs: 6.904-309.0

    Sac cu filtru din lana, pliat in 3, rezistent la rupere, clasa de praf M, pachet consumator la scara larga.
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