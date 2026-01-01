Saci filtranti Vlies 69043090 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.904-309.0Sac cu filtru din lana, pliat in 3, rezistent la rupere, clasa de praf M, pachet consumator la scara larga.
Cantitate (Bucată)
300
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
12.2
Greutate cu ambalaj (kg)
13.4
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
715 x 595 x 440
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.