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    Filter bags fleece 5ST 28892170 Karcher | Kärcher

    Sac de aspirator din hârtie maro și material alb, stivuite ordonat pe fundal alb.

    Pungi pentru filtru din material textil, 5 Bucată, NT 22/1

    Cod produs: 2.889-217.0

    Sac filtrant din pâslă, rezistent la rupere pentru aparatele NT 22/1 Ap și NT 22/1 Ap Te. Certificat pentru clasa L de prafuri.