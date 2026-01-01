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    Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter 28891540 Karcher | Kärcher

    Sac de praf alb cu sistem de închidere negru, stivuit în cinci straturi.

    Pungi pentru filtru din material textil, 5 Bucată, NT 30/1

    Cod produs: 2.889-154.0

    Sac filtrant din pâslă cu volum de 30 de litri. Rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului, pentru bușon de cuplare a furtunului de aspirare în capacul aparatului.
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