Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter 28891540 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.889-154.0Sac filtrant din pâslă cu volum de 30 de litri. Rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului, pentru bușon de cuplare a furtunului de aspirare în capacul aparatului.
Cantitate (Bucată)
5
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
0.5
Greutate cu ambalaj (kg)
0.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
323 x 210 x 90
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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