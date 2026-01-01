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    Filter bags-fleece 5 piece 40-50 Liter 28891550 Karcher | Kärcher

    Sac de aspirator alb, pliat, cu un suport negru de fixare în partea superioară.

    Pungi pentru filtru din material textil, 5 Bucată, NT 40/1, NT 50/1

    Cod produs: 2.889-155.0

    Sac filtrant din pâslă cu volum de 40-50 de litri. Rezistent la rupere, clasa M de filtrare a prafului, pentru bușon de cuplare a furtunului de aspirare în capacul aparatului.