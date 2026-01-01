☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesionalPuzzi10/1 + Hand | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu injecție-extracție, gri, cu furtun și duză transparentă, pe fundal alb.

    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional

    Puzzi 10/1 + Hand

    Cod produs: 1.100-138.0

    • Tehnologie puternică a pompei și a motorului, recipient 2-în-1 detașabil .
    Solicită o ofertă