Puzzi 10/1 cu duza pentru tapiserii si duza pentru podea este adecvat in special pentru curatarea eficienta si igienica a suprafetelor mici spre medii. Cu o presiune de pulverizare de 1 bar, aspiratoarele cu spalare asigura o curatare blanda si in profunzime a suprafetelor textile si rezultate impresionante, in special atunci cand curatati covoare si tapiserii. Datorita duzei inguste pentru podea, aparatul este adecvat in mod optim pentru a fi utilizat in spatii inchise. Lamelele de aspiratie flexibile permit curatarea usoara a suprafetelor aglomerate. Aspiratorul cu spalare este prevazut cu un carlig integrat pentru cablu si un suport pentru manerul prevazut cu teava de aspirare si declansator.

Performanță de curățare remarcabilă Curățarea perfectă în adâncime a fibrelor a suprafețelor textile. Uscarea rapidă înseamnă că suprafețele pot fi utilizate rapid din nou datorită performanței excelente de aspirare. Rezultat excelent de curățare cu efect vizibil înainte și după. Set complet de accesorii de curățare a covoarelor Buza de aspirație flexibilă pentru un unghi optim de aspirație și rezultate finale de uscare. Duză de podea lată de 240 mm cu tub integrat de extracție prin pulverizare. Prindere ergonomică cu două mâini pentru un plus de confort al utilizatorului. Duză de tapițerie la îndemână Curățare ușoară, dar temeinică, a tapițerii și a mobilierului tapițat. Perfect pentru curățarea interiorului vehiculului. Container detașabil, inteligent 2-în-1 Umplerea rezervorului de apă curată rapid și simplu Eliminarea apei murdare simplu și rapid Ușor de operat datorită celor două butoane mari Nu este nevoie să vă aplecați: comutator cu picior pornit/oprit pentru viteză și ușurință în utilizare. Metodă rapidă, un singur pas: pulverizare combinată și aspirare într-o singură operațiune. Metoda în 2 pași: pulverizați pe fibre și lăsați să se înmoaie, apoi aspirați. Roți mari din spate și role flexibile de direcție la 360° Manevrare usoara chiar si pe suprafete neuniforme. Flexibil de manevrat la curățare. Cârlig pentru cablu Pentru depozitarea în siguranță a cablului de alimentare. Practic și protejează cablurile. Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod. Depozitare integrată pentru duza pentru tapițerie și duza pentru covor Datorită designului cu cleme, duza pentru tapițerie este întotdeauna la îndemână. Suport pentru tub de aspirație integrat cu duză pentru podea în mânerul de transport.