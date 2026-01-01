Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 8/1 Go!Further | Kärcher

Aparatul de injecție-extracție Puzzi 8/1 Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, este fabricat din 44% plastic reciclat și include accesorii exclusive, precum și o sticlă de 1 litru de detergent RM 764N OA. Acest echipament oferă rezultate igienice remarcabile în curățarea tapițeriilor și îndepărtarea petelor de pe suprafețele textile, remarcându-se prin eficiența costurilor. Curățarea profundă este realizată prin pulverizarea soluției în fibre și aspirarea imediată a murdăriei desprinse. Puterea mare de aspirare asigură o uscare rapidă, permițând reutilizarea rapidă a suprafețelor. Puzzi 8/1 răspunde astfel cerințelor ridicate ale profesioniștilor din industria hotelieră, catering sau curățarea interioarelor auto. Duza standard de tapițerie, extra-scurtă, facilitează lucrul chiar și în spații înguste. Greutatea redusă și mânerul ergonomic permit transportul fără efort, cu o singură mână, în timp ce capacul transparent și duza manuală oferă o vizibilitate clară asupra apei colectate.

Performanță de curățare remarcabilă Curățarea perfectă în adâncime a fibrelor a suprafețelor textile. Uscarea rapidă înseamnă că suprafețele pot fi utilizate rapid din nou datorită performanței excelente de aspirare. Rezultat excelent de curățare cu efect vizibil înainte și după. Duză de tapițerie extra-scurtă cu design ergonomic Mânerul și întrerupatoarele pot fi acționate cu un singur deget. Forma practică a butonului permite diferite poziții. Duza roșie asigură un consum eficient de apă. Caracteristici de sustenabilitate Proiectat cu 44% plastic reciclat¹⁾. Ușor și design compact, robust Transport fara efort chiar si pre trepte Proiectat pentru perioade lungi de utilizare fără oboseală. Durata lungă de viață asigură o eficiență ridicată. Recipient detașabil, negru, 2 în 1 Umplerea rezervorului de apă curată rapid și simplu Eliminarea apei murdare simplu și rapid Ilustrație de pornire rapidă pentru o utilizare intuitivă. Ușor de operat datorită celor două butoane mari Nu este nevoie să vă aplecați: comutator cu picior pornit/oprit pentru viteză și ușurință în utilizare. Metodă rapidă, un singur pas: pulverizare combinată și aspirare într-o singură operațiune. Metoda în 2 pași: pulverizați pe fibre și lăsați să se înmoaie, apoi aspirați. Roți mari din spate și role flexibile de direcție la 360° Manevrare usoara chiar si pe suprafete neuniforme. Flexibil de manevrat la curățare. Cârlig pliabil de cablu Pentru depozitarea în siguranță a cablului de alimentare. Practic și protejează cablurile. Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod. Deschidere mare pentru umplerea cu apă curată Convenabil, sigur și umplere rapidă cu apă proaspătă. Indicator de nivel maxim foarte vizibil. Fără scurgeri atunci când trageți sau împingeți înapoi mașina. Depozitare integrată pentru duza tapițeriei Datorită designului cu cleme, duza pentru tapițerie este întotdeauna la îndemână. Depozitare sigură chiar și în timpul transportului.