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    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 8/1 Go!Further | Kärcher

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    Aspirator Kärcher cu funcție de spălare, negru, cu furtun și duză, alături de o sticlă de detergent.

    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional

    Puzzi 8/1 Go!Further

    Cod produs: 1.100-249.0

    • Tehnologie puternică a pompei și a motorului, recipient 2-în-1 detașabil .
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    Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.