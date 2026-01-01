Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 8/1 | Kärcher

Robust, durabil, eficient: Aparatul de curățare cu extracție prin pulverizare Puzzi 8/1 de la Kärcher curăță impresionant tapițeria și îndepărtează petele de pe suprafețele textile cu rezultate de curățare remarcabile, igienice și eficiență ridicată. Mașina pulverizează soluția de curățare adânc în fibrele textile și apoi murdăria dislocată este îndepărtă prin extractie. Această performanță excelentă de aspirare asigură, de asemenea, uscare rapidă și înseamnă că suprafețele textile pot fi utilizate din nou rapid - ideal pentru cerințele ridicate ale profesioniștilor de curățenie din sectorul hotelier sau în curățarea interiorului vehiculelor. Se poate folosi și duza standard, foarte scurtă pentru tapițerie, pentru curățarea comodă și ergonomică a spațiilor înguste. Datorită greutății sale foarte reduse și mânerului de transport ergonomic, aparatul de curățare cu extracție cu spray poate fi transportat cu ușurință cu o singură mână. Butoanele mari care pot fi acționate cu mâna sau cu piciorul sporesc confortul pentru utilizator. Capacul aparatului și duza de mână sunt transparente pentru o mai bună vedere a apei murdare.

Performanță de curățare remarcabilă Curățarea perfectă în adâncime a fibrelor a suprafețelor textile. Uscarea rapidă înseamnă că suprafețele pot fi utilizate rapid din nou datorită performanței excelente de aspirare. Rezultat excelent de curățare cu efect vizibil înainte și după. Duză de tapițerie extra-scurtă cu design ergonomic Mânerul și întrerupatoarele pot fi acționate cu un singur deget. Forma practică a butonului permite diferite poziții. Duza roșie asigură un consum eficient de apă. Ușor și design compact, robust Transport fara efort chiar si pre trepte Proiectat pentru perioade lungi de utilizare fără oboseală. Durata lungă de viață asigură o eficiență ridicată. Container detașabil, inteligent 2-în-1 Umplerea rezervorului de apă curată rapid și simplu Eliminarea apei murdare simplu și rapid Ilustrație cu pornire rapidă pentru o operare simplă. Ușor de operat datorită celor două butoane mari Nu este nevoie să vă aplecați: comutator cu picior pornit/oprit pentru viteză și ușurință în utilizare. Metodă rapidă, un singur pas: pulverizare combinată și aspirare într-o singură operațiune. Metoda în 2 pași: pulverizați pe fibre și lăsați să se înmoaie, apoi aspirați. Roți mari din spate și role flexibile de direcție la 360° Manevrare usoara chiar si pe suprafete neuniforme. Flexibil de manevrat la curățare. Cârlig pliabil de cablu Pentru depozitarea în siguranță a cablului de alimentare. Practic și protejează cablurile. Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod. Deschidere mare pentru umplerea cu apă curată Convenabil, sigur și umplere rapidă cu apă proaspătă. Indicator de nivel maxim foarte vizibil. Fără scurgeri atunci când trageți sau împingeți înapoi mașina. Depozitare integrată pentru duza tapițeriei Datorită designului cu cleme, duza pentru tapițerie este întotdeauna la îndemână. Depozitare sigură chiar și în timpul transportului.