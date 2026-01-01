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    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 8/1 | Kärcher

    Aparat Kärcher de curățat covoare, gri și galben, cu rezervor transparent, furtun flexibil și duză, izolat pe fundal alb.

    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional

    Puzzi 8/1

    Cod produs: 1.100-240.0

    • Tehnologie puternică a pompei și a motorului, recipient 2-în-1 detașabil .