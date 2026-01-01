Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional cu acumulatorPuzzi9/1 Bp Adv | Kärcher

Singurul aparat de acest gen din lume, robust și flexibil fără fir: aspiratorul spray-extractie Puzzi 9/1 Bp Adv. Fiind singurul aspirator profesional cu extracție prin pulverizare alimentat cu baterii de pe piață, acest Puzzi reușește să impresioneze prin performanțele sale excepționale și libertatea maximă de mișcare atunci când curăță tapițeria și zonele textile din orice industrie, fie că este vorba de hoteluri sau ospitalitate, vehicule sau operațiuni de curățare a clădirilor. În ciuda puterii sale, acest Puzzi face un zgomot foarte mic, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea în zonele publice; în plus, mânerul său proiectat ergonomic face sa fie transportat cu ușurință cu o singură mână. Pentru cele mai bune rezultate de curățare profundă a fibrelor, soluția de curățare este presurizată și pulverizată adânc în fibrele textile, apoi aspirată înapoi împreună cu murdăria. Echipat standard cu: duză de tapițerie extra-scurtă, duza de podea, furtun de vid prin pulverizare, recipient 2-în-1 pentru apă proaspătă și apă murdară, depozitare integrată a accesoriilor și multe altele. Bateria Kärcher Battery Power+ de 36 V și încărcătorul rapid trebuie comandate separat.

Baterie puternică Kärcher Power+ 36V Libertatea de mișcare fără fir. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate mașinile de pe platforma bateriei Kärcher Battery Power+ de 36 V. Design durabil și robust al mașinii Durata lungă de viață asigură o eficiență ridicată. Pompă cu diafragmă robustă și rezistentă la uzură. Două butoane mari acționate manual sau cu piciorul pentru comoditate. Set complet de accesorii de curățare a covoarelor Buza de aspirație flexibilă pentru un unghi optim de aspirație și rezultate finale de uscare. Duză de podea lată de 240 mm cu tub integrat de extracție prin pulverizare. Prindere ergonomică cu două mâini pentru un plus de confort al utilizatorului. Container detașabil, inteligent 2-în-1 Umplerea rezervorului de apă curată rapid și simplu Eliminarea apei murdare simplu și rapid Pornire rapidă pentru o siguranță sporită a utilizatorului. Mâner ergonomic Transport ușor, cu o singură mână. Masina bine echilibrata Suport tub de aspirație integrat în mânerul de transport pentru un transport sigur și convenabil. Depozitarea integrată a accesoriilor Toate accesoriile pot fi depozitate in mod convenabil pe masina si, prin urmare, sunt intotdeauna la indemana. Compartiment de depozitare practic, încorporat pentru filetele cu agent de curățare. Depozitare sigura, chiar si in timpul transportului Duză de tapițerie la îndemână Curățare ușoară, dar temeinică, a tapițerii și a mobilierului tapițat. Perfect pentru curățarea interiorului vehiculului. Datorită dimensiunilor mici, este potrivit pentru utilizare în spații înguste. Greutate scăzută Transport fara efort chiar si pre trepte Proiectat pentru perioade lungi de utilizare fără oboseală. Mașină ușoară entry-level. Zgomot redus de funcționare Potrivit chiar si pentru curățarea în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. Crește confortul utilizatorului. Mașină foarte silențioasă pentru segmentul entry-level. Sistem Comfort 2-in-1, cu furtun prelungitor integrat de pulverizare/absorbtie Soluția de curățare este pulverizată adânc în fibre sub presiune. Extracția temeinică a soluției de curățare și a murdăriei. Uscare rapidă.