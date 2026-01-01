Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional cu acumulatorPuzzi9/1 Bp Adv | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional cu acumulator
Cod produs: 1.101-702.0Pentru manevrabilitate maximă si curățare profundă a tapițerii: Aspiratorul robust puzzi 9/1 Bp fără fir cu extracție prin pulverizare si duză scurta pentru tapițerie si duza pentru podea.
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
Capacitate pe suprafață (m²/h)
12 - 18
Rezervor apă curată / reciclată (l)
9 / 7
Debit aer (l/s)
57
Vacuum (kPa)
15
Rată de pulverizare (l/min)
0.5
Presiune pulverizare (MPa)
0.16 - 0.22
Putere turbina (W)
550
Putere pompă (W)
4
Puterea motorului (W)
575
Nivelul presiunii acustice (dB(A))
70
Dimensiunea nominală a accesoriului ( )
32
Numărul de baterii necesare. (Bucată)
1
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
35 27
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
58 81
Curent de încărcare. (A)
6
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Culoarea
antracit
Greutate fără accesorii (kg)
7.6
Greutate cu ambalaj (kg)
13
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
540 x 332 x 460
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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Informații produs
Manual de utilizare
Manual de utilizare
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