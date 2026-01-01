Peria electrica PW 30/1 a fost dezvoltata ca un accesoriu optional pentru aparatul Puzzi 200 pentru a intensifica procesul de curatare temeinica. Aceasta perie electrica sporeste performanta obisnuita de curatare cu circa 35 %. Va permite sa pulverizati, periati si aspirati intr-un singur proces. Cu latimea de lucru lata de 315 mm (235 mm pentru PW 10) ceea ce inseamna o performanta per suprafata mai mare cu 25 %, PW 30/1 este in mod clar un sistem de curatare mult mai eficient cu rezultate uluitoare in combinatie cu Puzzi 200.

Perii rotative Pentru intensificarea procesului de curățare și alinierea fibrelor covoarelor. Performanta de curatare imbunatatita Creşterea performanţei de suprafață cu până la 35%. Fereastră transparentă de inspecție Fereastră de inspecție la capul de spălare pentru monitorizarea continuă a aspirației de retur. Operare simplă Fixare rapidă și simplă în locul duzei de podea. Rotația periei cilindrice ușurează lucrul cu PW 30/1. Pornire ușoară cu comutatorul basculant.