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    Aspirator cu spalare Karcher PW 30/1 19131030 | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu perie rotativă, design gri și negru, mâner lung și subțire.

    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional

    PW 30/1

    Cod produs: 1.913-103.0

    • Perie tip valţ